Fans Marokko treuren: 'Maar Portugal rollen we op, Spanje wordt wel lastig'

De rentree van het Marokkaanse elftal op het WK liep uit op een anti-climax en dat was voelbaar in koffiebar Buongiorno aan de Admiraal de Ruyterweg. Door een laat eigen doelpunt werd er verloren van laagvlieger Iran: 'Dan moeten we het maar tegen Portugal doen, dat wordt een makkie.'

Vooraf werd er buiten nog enthousiast getoeterd en met vlaggen gezwaaid. Cabaratier Najib Amhali wist het zeker: Dit is de dag dat Marokko zijn eerste wedstrijd gaat winnen met 4-0. Na zoveel jaar doen ze weer eens mee en Nederland is hofleverancier. Het moet een leuke, gezellige wedstrijd blijven. Lekker 'tuteren' ook, maar niet meer dan dat.'

Maar alle goede hoop vervloog, Marokko speelde niet heel best en ging ten onder. 'Het is wat het is, we moeten er mee leren leven', treurt Ali B. 'Als je er niet meer in gelooft moet je niet kijken.' Amhali houdt hoop: 'Portugal rollen we op, Spanje wordt lastig.'