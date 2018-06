Zomerse warmte keert na dit weekend in ieder geval even terug

Na een kalm weekend met erg 'Hollands' zomerweer loopt de temperatuur in de loop van de week weer behoorlijk op.

Zaterdag en zondag moeten we het volgens Weeronline nog doen met een mix van wolkenvelden en zon. Heel veel warmer dan een graad of 20 wordt het niet maar het blijft wel droog.



In de loop van de week komt er meer ruimte voor de zon en wordt het ook warmer. Op woensdag is tropische hitte zelfs mogelijk in het zuiden, stelt Weeronline, maar Amsterdam zal het die dag met zo'n 25 graden moeten doen. De dagen daarna is de temperatuurverwachting volgens Weeronline 'onzeker'.