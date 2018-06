'Van der Laan wilde laten zien dat groei van de stad niet nieuw is'

Tot vlak voor zijn overlijden werkte Eberhard van der Laan aan de tentoonstelling de Mooiste Stad die dit weekend opent in de Museumstraat van het Amsterdam Museum.

In het programma De Straten van Amsterdam neemt conservator Laura van Hasselt ons alvast mee langs de werken en objecten die volgens van der Laan Amsterdam de mooiste stad van allemaal maken.



Het centrale thema in de tentoonstelling is de 'schaalsprong', de groeistuip, waar Amsterdam momenteel in zit. De stad is populairder en groeit harder dan ooit. Vandaar dat je bij binnenkomst al welkom wordt geheten door steigers en hout. 'Stoer', zegt Van Hasselt. 'En bewust. Het moest niet te chique en te glad en te mooi. Het gaat over een stoere, bewegende stad die nooit af is.'



De tentoonstelling laat vooral zien dat de huidige groei van Amsterdam bepaald niet nieuw is. Aan de hand van een aantal, grote, plattegronden 'loop je door het verleden. In 1545 was de stad nog een dorpje van niks. Zo zie je hoe die stad is gegroeid en in welke sprongen. We zitten nu ook in zo'n sprong, dat wilde hij ook laten zien.'



Vanaf zondag 17 juni tot en met zondag 4 november 2018 is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘De Mooiste Stad – Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan’ te zien. Toegang is gratis.