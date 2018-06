Van der Sar breekt lans voor arts en fysio Ajax in zaak-Nouri

De pijn rond de situatie van Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri zit nog altijd diep. Ook bij Ajax zelf, schrijft directeur Edwin van der Sar zaterdag.

In een column in De Telegraaf blikt Van der Sar terug op de voorbije periode. 'Sinds juli zitten zij (de vader en broer van Nouri red.) samen met Appie en de rest van de familie in een situatie, die niet in woorden is uit te drukken. Wij voelen de pijn en leven bij Ajax allemaal met hen mee.' Stelt Van der Sar.

'Onze teamarts en fysiotherapeut hebben het, weliswaar niet te vergelijken met de familie Nouri, ook zwaar. We praten hier over hardwerkende en integere Ajax-medewerkers die beiden ter plekke op het veld destijds hun uiterste best hebben gedaan Abdelhak te helpen. Hoe zij de afgelopen periode in de media zijn neergezet vind ik erg onrechtvaardig, temeer daar zij zich vanwege hun beroepsgeheim niet kunnen verdedigen tegen deze publieke aantijgingen.'



Aansprakelijkheid

Onlangs maakte de familie van Nouri via hun advocaat duidelijk Ajax aansprakelijk te stellen voor het hersenletsel dat de voetballer opliep nadat hij tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk vorig jaar in elkaar zakte. Volgens de familie heeft Ajax, ondanks herhaaldelijk overleg over de verantwoordelijkheid, tot op heden alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.

Uit intensief onderzoek van twee letselschadeadvocaten zou zijn gebleken dat het hersenletsel dat Nouri opliep, hoogstwaarschijnlijk voorkomen had kunnen worden als er op op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen.