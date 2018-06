Lichaam gevonden in water Damrak

Ik het water van het Damrak is vanmorgen een lichaam gevonden. De politie is begonnen met een onderzoek.

Rond 8.45 uur werd het lichaam in het water aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Ook is nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf.

In het water bij het Damrak is vanmorgen een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie doet onderzoek en meer informatie is op dit moment nog niet beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) June 16, 2018