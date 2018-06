Tagliafico is inmiddels gewend aan spelen met Messi: 'eerste keer was intimiderend'

Ondanks het feit dat Nederland ontbreekt op het WK, zijn er momenteel genoeg Ajacieden te vinden in Rusland. De NOS sprak met één van hen. Nicolás Tagliafico. De vaste linksback van Ajax is momenteel teamgenoot van Lionel Messi.

Beste vrienden zijn de twee Argentijnen nog niet, verklapt Tagliafico. 'De eerste keer was het ongelofelijk. Ik voelde me.. Ja, hoe leg je dat uit. Geïntimideerd', vertelt de vleugelverdediger.



Inmiddels is de ergste spanning er wel af. 'Ik kan nu met hem omgaan alsof hij een gewone ploeggenoot is, want dat is hij in feite ook. Ik heb nog geen vriendschap met hem opgebouwd, maar ik leer hem steeds beter kennen en hij is een geweldige man.'



Argentinië en Denemarken

Tagliafico neemt het om 15.00 uur met Argentinië op tegen IJsland. Hij is niet de enige Ajacied die vandaag (mogelijk) in actie komt. Namens Denemarken mogen Lasse Schöne en Kasper Dolberg hopen op speelminuten. De Denen treffen Peru om 18.00 uur.