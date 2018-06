Drie auto's betrokken bij ongeluk op afrit A10 West

Bij een ongeluk op de Ring West zijn vanochtend drie auto's op elkaar gebotst.

Het ongeluk gebeurde kort voor 11.00 uur op de afrit S106 van de A10. Als gevolg van het ongeluk was de afrit enige tijd afgesloten.



Hoe de drie wagens precies op elkaar konden botsen is nog niet bekend. In totaal zijn zes personen nagekeken door ambulancepersoneel, twee van hen zijn met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

Eventjes in de remmen op de binnenring van de #A10 West > #Coentunnel. Op afrit Osdorp gebeurde een #ongeluk, daar is de politie nog heel even met een onderzoek bezig. #file pic.twitter.com/EaJckmWcq0 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 16, 2018