Zakkenrollers gesnapt met tassen vol zalm, ham en kip kerrie salade

De politie heeft vrijdagavond twee zakkenrollers gepakt in een hotel op het Damrak. Het duo had op dat moment twee tassen vol gestolen etenswaar bij zich.

De twee werden al in de gaten gehouden toen ze op een perron van het Centraal Station probeerden een oudere dame te rollen. Dit mislukte, schrijft de politie op Facebook, waarna de twee bij de Hema twee tassen vol eten stalen.



Toen ze terugkeerden in hun hotel werden ze aangehouden. Uit onderzoek bleek dat beide mannen eerder vermoedelijk al aan het zakkenrollen zijn geweest op CS. Ook bleken ze bekenden van de politie in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Eén verdachte bleek alleen al in Oostenrijk zo'n honderd keer te hebben toegeslagen.