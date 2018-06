Wedstrijd omhoog rennen in de A'dam Toren: 'Best wel zwaar'

Met de lift heb je de bovenkant van de 21 verdiepingen hoge A'dam Toren zo bereikt, maar de deelnemers aan de A'dam Vertical Run kozen er vandaag voor de trap te pakken.

Al vroeg in de ochtend hadden de eerste deelnemers zich verzameld aan de voet van de toren. Na een warming-up moesten ze de trappen oprennen. 'Het is best wel zwaar', vertelde een van de hardlopers na afloop. 'Volgende keer neem ik de lift.'

De winnaars kregen een prijs uitgereikt. Kimberley was de snelste vrouw. 'Eigenlijk heb ik me helemaal niet voorbereid. Ik geef wel les in een foto dus ben wel een beetje fit, maar ik heb niet geoefend met traplopen.'