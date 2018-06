Roep om andere ouderenvervoerder: 'Al een jaar ellende met RMC'

De Partij van de Ouderen en de SP gaan het stadsbestuur om opheldering vragen over de werkwijze van RMC. Het bedrijf vervoert ouderen en gehandicapten, maar de auto's komen vaak veel te laat.

De 89-jarige meneer Kruis uit Osdorp zat gisteravond ook tevergeefs te wachten op een auto van RMC. Hij kreeg te horen dat het door grote drukte nog uren kon gaan duren. 'En dan ben je als het ware vastgeklonken aan een stoel om te wachten op een autootje die jou naar huis brengt', vertelde Kruis tegen AT5.

Lees ook: RMC laat gehandicapt stel opnieuw in de steek

Op 1 juli vorig jaar nam RMC het Aanvullend Openbaar Vervoer, kortweg AOV, over van Connexxion. Maar sindsdien regent het klachten. In april legde de gemeente RMC al een boete op. De afspraak is namelijk dat 93% van de ritten op tijd moet zijn, maar in januari was dat 90,5 procent en in maart zelfs nog minder.

'Het is toch te gek voor woorden dat ze zulke oude mensen laten wachten', zegt Wil van Soest van de Partij van de Ouderen. Ze wil dat Connexxion het AOV van RMC overneemt. 'We hebben nu al een jaar deze ellende. En wie zijn daar de dupe van? De mensen die zich niet kunnen verdedigen.'

Lees ook: Nieuw bedrijf dat nu aanvullend vervoer doet in de stad is veel duurder

Ook de SP gaat wethouder Sharon Dijksma vragen stellen. 'Ik denk dat deze vervoerder zijn taak niet erg serieus neemt', zegt SP-raadslid Tiers Bakker. 'Als ze teveel boetes hebben gekregen, moeten we kijken of we misschien toch niet een andere vervoerder deze taak op zich moeten laten nemen.'

AT5 heeft RMC vandaag gebeld voor een reactie over de problemen gisteravond, maar een medewerker liet weten dat dat in het weekend niet lukt en dat er maandag opnieuw gebeld moet worden.