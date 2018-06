Agent schiet verdachte neer op Zeeburgerdijk

De politie heeft vanavond een of meerdere schoten gelost op de Zeeburgerdijk. Een man is daarbij gewond geraakt.

De politie kreeg even na 19.00 uur een melding binnen over een woninginbraak aan de nabijgelegen Niasstraat. Volgens de melder had de inbreker een vuurwapen bij zich en was hij gevlucht.

Toen agenten iemand zagen die aan dat signalement voldeed probeerden ze hem op de Zeeburgerdijk aan te houden. Daarbij heeft een agent schoten gelost en is de verdachte gewond geraakt.

Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam zijn inmiddels ter plaatse. Over de verwondingen van de neergeschoten man kan de politie op dit moment nog niets zeggen.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De straat is afgezet en de politie heeft verder onderzoek gedaan met een speurhond.