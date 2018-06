Expositie De Mooiste Stad geopend: 'Van der Laan wordt hiermee goed geëerd'

De expositie De Mooiste Stad, die samengesteld werd door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, is vandaag geopend door zoon Edze en weduwe Femke.

Daarna waren ze, samen met dochter Eline van der Laan, de eerste officiële bezoekers van de expositie in het Amsterdam Museum. Van der Laan koos daarvoor tachtig stukken uit het archief van het Stadsarchief en het archief van het Amsterdam Museum, waaronder bijvoorbeeld een Amsterdammertje en een parkeermeter.

Langs de A10

'We reden vaak door de stad, Eberhard en ik', vertelde Femke van der Laan tijdens de opening. 'Dan knikte hij en keek hij mij aan. "Mooi stadje hè". Het kon bij de grachten zijn, maar net zo goed op de A10. Langs het IJ of ergens ver in West. "Mooi stadje hè." Het was zijn stad. Het was de mooiste stad.'

De expositie kreeg vandaag veel waardering. 'Al die plekken waar al die gekkigheid van Amsterdam komt. Zo'n groot bord met verboden voor fietsen en dan zie je zo'n straat helemaal vol met fietsen', beschreef oud-burgemeester Job Cohen. 'Het blijft een geweldig mens', vond een andere bezoeker. 'Met deze tentoonstelling wordt hij goed geëerd.'

Goed gesprek

'Hij had hier natuurlijk moeten staan om de expositie te openen', zei Laura van Hasselt, conservator van het Amsterdam Museum. 'Dat is niet gelukt. Maar wat wel kan lukken, wat hij het liefst wilde met deze tentoonstelling, dat die zou leiden tot een goed gesprek tussen Amsterdammers over hun stad. Dan zou dit misschien weleens de mooiste stad van de wereld kunnen blijven.'

De hele opening door Femke en Edze van der Laan is hieronder te zien.