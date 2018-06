Supporters Peru balen van gemiste penalty

Tientallen supporters van Peru zagen in het Bijlmer Sportpark hun land vanavond verliezen van Denemarken.

Peru weet niet een keer te scoren. In de eerste helft heeft Christian Cueva kans om daar verandering in te brengen, want hij mag een strafschop nemen na een overtreding van Denemarken. Cueva schiet hoog over, tot groot verdriet van de supporters.

De sfeer blijft goed en er wordt ook gezongen. Helpen doet het niet, want alleen Denemarken weet een doelpunt te maken. Hierdoor staan Denemarken en Frankrijk beide aan kop in Poule C.

Nederland is er dit jaar niet bij, maar onder de ruim 150 nationaliteiten in de stad zijn er altijd mensen die één van de 32 deelnemende landen aanmoedigen. AT5 volgt ze de komende weken met Kijken naar Koppen.