Twaalf uur lang Purno de Purno in de Melkweg

Een paarse held in psychedelische decors, zo is Purno de Purno het beste te beschrijven. De fans kwamen vandaag naar de Melkweg om maar liefst twaalf uur achter elkaar naar de misschien wel legendarische filmpjes te kijken.

De filmpjes kwamen in de jaren negentig elke zondagochtend op televisie. 'Het is gewoon mijn jeugd dit he', vertelde een bezoeker van de Melkweg. 'De oude dingen van de VPRO spraken veel meer tot de verbeelding en de fantasie dan nu.'

In 2006 zond de VPRO een tweede serie uit. Een fan omschrijft dat seizoen als 'vunzig', een aantal van die afleveringen zitten op Youtube dan ook achter een 18-plusmuur. 'Ik hou er wel van', zegt een andere bezoeker. 'Dat was die tijd he. De vrije opvoeding. Dat was fantastisch. Ik denk dat ik er wel aardig uitgekomen ben.'

Er wordt nog tot 00.00 uur vanavond in de Melkweg naar Purno de Purno gekeken.