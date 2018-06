Hulpdiensten rukken uit voor drenkeling in Bos en Lommer

Meerdere brandweerwagens en een ambulance zijn vanavond uitgerukt voor een persoon te water in Bos en Lommer.

Dat gebeurde iets na 23.00 uur. Het slachtoffer was door onbekende oorzaak in het water bij de Egidiusstraat terechtgekomen. Hij of zij is er zelf of met hulp van omstanders uitgekomen, nog voordat de hulpdiensten arriveerden.

Een duiker van de brandweer heeft daarna voor de zekerheid een 'extra zoekslag' in het water gemaakt, maar daarbij is niemand meer aangetroffen.

Volgens omstanders werd er ook een politiehelikopter ingezet. 'Deze cirkelde een halfuur boven het Erasmuspark.'

1 of meerdere personen te water geraakt in de Erasmusgracht thv Egidiusstraat — peter eijking (@taxi1108) June 16, 2018