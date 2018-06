FC Barcelona zet geheim wapen in om Frenkie de Jong los te weken

Het blijft gonzen van de geruchten in Catalonië. FC Barcelona haalt volgens de plaatselijke sportkranten alles uit de kast om Frenkie de Jong bij Ajax weg te kapen.

Frenkie de Jong stond de afgelopen week al meerdere keren op de voorpagina van de Mundo Deportivo. De krant meldde al dat hij 40 miljoen euro moet gaan kosten, afgelopen woensdag dacht de krant te weten dat De Jong in combinatie met Matthijs de Ligt 110 miljoen moet kosten.

Ajax zou Barcelona meerdere malen hebben laten weten dat De Jong niet te koop is en dus worden er andere tactieken ingezet. Zaakwaarnemer Rob Jansen die beide kampen goed kent en bovendien huidig Ajax-directeur Edwin van der Sar lang heeft bijgestaan, moet gaan bemiddelen. Dat is opmerkelijk aangezien Jansen zelf geen zaakwaarnemer is van De Jong.

De koppensnellers van Mundo Deportivo weten het al zeker, De Jong heeft al aangegeven naar Barcelona te willen vertrekken. Het zou na Justin Kluivert de tweede megaverkoop van de zomer betekenen voor Ajax.

