UPDATE Fiets vermiste Joris Lenselink (26) bij Groenburgwal gevonden

De 26-jarige Joris Lenselink uit Zuid is sinds vrijdagavond vermist. Na een borrel met collega's verliet hij die avond café De Sluyswacht in de Jodenbreestraat om naar huis te gaan maar hij is daar nooit aangekomen.

Op sociale media wordt een dringende oproep gedaan. 'Collega's hebben hem rond 23.00 uur naar zijn fiets zien lopen, daarna heeft niemand hem meer gezien of contact met hem gehad. Hij is waarschijnlijk alleen naar zijn huis in de Botticellistraat in Zuid gefietst.'

Vanochtend zijn familie, vrienden en collega's een zoektocht gestart langs mogelijk fietsroutes. 'We zijn heel bezorgd en willen hem zo snel mogelijk vinden. Als iemand een aanwijzing heeft horen we dat heel graag.' Inmiddels is zijn fiets gevonden op de Groenburgwal, duikers zijn in het water begonnen met zoeken.

Lenselink is een stevig gebouwde man met blond, lichtkrullend haar en bruin/groene ogen. Hij droeg vrijdagavond een donkerblauwe polo, een spijkerbroek en een zwarte regenjas. Hij heeft een litteken op zijn rechter oorlel. Hij is vertrokken op zijn oude zwarte herenfiets zonder bagagedrager.

Mensen die Lenselink hebben gezien of informatie hebben over waar hij verblijft, wordt opgeroepen contact met de politie op te nemen via 0900-8844.