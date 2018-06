Lil' Kleine stopt show na 30 seconden: 'Ik heb 15.000 euro verdiend'

Rapper Lil' Kleine hield het gisteravond wel heel kort tijdens een optreden in het Overijsselse Hengevelde. Hij stond koud een minuut op het podium maar vertrok meteen na de eerste bierdouche.

Op beelden is te zien hoe Lil' Kleine een nummer abrupt afbreekt voor een mop. 'Moet je horen, ik ga je een mop vertellen maar het is wel de waarheid. Ik sta hier nu dertig seconden op het podium en ik heb 15.000 euro verdiend. Doeeeeeei!'

De Amsterdammer is niet meer op het podium teruggekomen en liet een verbaasde organisatie achter. 'Je verwacht niet dat een artiest na zo’n korte tijd alweer vertrekt', zegt een woordvoerder tegen Algemeen Dagblad.

'Het lijkt me niet dat we nog iets van de gage van de zanger terugzien. We zullen ook goed moeten nadenken hoe we dat biergooien aan moeten pakken. Want dit kan natuurlijk niet.'