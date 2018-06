Lichaam gevonden bij Groenburgwal, gaat waarschijnlijk om vermiste Joris Lenselink

Duikers van de brandweer hebben in het water bij de Groenburgwal een lichaam gevonden, het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de vermiste Joris Lenselink. De 26-jarige man was sinds vrijdagavond vermist, vanochtend startten vrienden en familie een zoekactie.

Lenselink was met collega's vrijdagavond een borrel gaan drinken in café De Sluyswacht. Daar is hij rond 23.00 vertrokken, sindsdien was er geen contact meer.

Eerder vanmiddag werd zijn fiets al gevonden op de Groenburgwal. Na een korte zoektocht is in het water een lichaam aangetroffen.