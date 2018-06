Geen Nederland op het WK, wel het WK Nederland in de Bijlmer

'Het grootste multiculturele voetbalfestival' vond dit weekend plaats in de Bijlmer. Tijdens het WK Nederland gingen 21 teams op jacht naar de wereldtitel. Iedere deelenemer woont in Nederland maar komt uit voor het land van herkomst.

Suriname was de grote favoriet op het Bijlmer Sportpark vanmiddag. De vrouwen schopten het tot de finale. 'We gaan er gewoon voor de volle honderd procent voor. We pakken die beker', aldus de vastberaden voetbalsters. Zondagavond weten we of ze zich ook echt wereldkampioen mogen noemen. De dames moeten Kaapverdië zien te verslaan.

Het toeval wil dat ook de mannenfinale tussen Suriname en Kaapverdië gaat.

'Multiculturele sportdag'

Volgens een toeschouwer is het sfeertje een beetje te vergelijken met Kwaku. 'Je kan ook eten en drinken halen', vertelt hij. 'Ik noem het een multiculturele sportdag. De sfeer is heel goed', voegt een andere supporter daaraan toe.