Boek over beruchte Bureau Warmoesstraat in 'afvoerputje van de maatschappij'

'Chinezen die met geld liepen te zwaaien, drugs en prostitutie', somt misdaadjournalist Cees Koring op. Het was niet gemakkelijk werken op het voormalige politiebureau in de Warmoesstraat. Met het boek 'Bureau Warmoesstraat, de levende legende' gaat hij terug naar de tijd waarin het Wallengebied nog als 'afvoerputje van de maatschappij' te boek stond.

Van 1903 tot 2000 werd het pand op nummer 48 door de politie gebruikt. Die geschiedenis mag volgens Koring niet verloren gaan. 'Dienders hadden met ontzettend veel problemen te maken', vertelt hij.

Collega doodgestoken

Oud-wijkagent Joep de Groot weet als geen ander hoe het was om te werken op het bijzondere politiebureau. Hij maakte in de jaren 70 en 80 ontzettend veel mee op de Wallen. 'We hadden veel last van verslaafde gekken of gekke verslaafden', blikt De Groot terug. Eén specifiek incident houdt de ex-diender nog steeds bezig. 'Een Surinamer die in 1986 een collega op de Zeedijk doodstak omdat hij in een psychose zat', vertelt hij. 'Dat hakt er flink in.'

Lees ook: 'Politiebureau Warmoesstraat moet museum worden'

In het boek wordt niet alleen naar het verleden gekeken maar ook naar de Wallen anno 2018. 'Het grote aantal toeristen heeft geen idee dat hier nog mensen wonen', zegt De Groot. 'Die denken dat het hier een pretpark is en worden te weinig gecorrigeerd.' Volgens hem zou een heropening van het bureau een bijdrage kunnen leveren aan het leefbaar houden van de Wallen.

Of het politiebureau na bijna twintig jaar terug zal keren lijkt onwaarschijnlijk. In het boek, dat maandag daadwerkelijk verschijnt, worden in ieder geval veel herinneringen opgehaald.