Rabbijn doet aangifte na zoveelste scheldpartij: 'Dit moet niet normaal worden'

Rabbijn Yanki Jacobs (29) loopt zaterdagavond met zijn gezin op de Zuidas als hij door twee mannen wordt uitgescholden voor 'kankerjood'. Het duo zit in een auto en rijdt volgens Jacobs 'meermaals op intimiderende wijze voorbij'. De rabbijn is het zo zat dat hij besluit aangifte te doen.

'Het verhaal is niet eens zo spannend', vertelt Jacobs zondag aan AT5. Hij zegt wel vaker lastiggevallen te worden. Toch was deze keer anders, er brak iets. 'Het gebeurt vaker en het moet niet normaal worden. Een samenleving waar dit kan gebeuren dreigt te ontsporen.' Daarom besloot de rabbijn aangifte te gaan doen. Op Twitter was hij daarvoor al een zoektocht naar de mannen gestart.

Twee mannen vonden het gisteravond nodig om op intimiderende wijze meermaals voorbij te rijden (op de Zuidas) en mij en mijn gezin uit te schelden voor KankerJoden en F alle joden. Graag kom ik met hen in contact. Wie helpt mij zoeken? Nummerbord van hun auto was 16-JT-BZ. — YankiJacobs (@YankiJacobs) June 17, 2018

Het bericht werd honderden keren gedeeld. Oud-stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar van Zuid reageerde geschrokken. 'Dit willen we niet in Nederland en zeker niet in Mokum. Goed dat je het nummerbord hebt genoteerd. Ik hoor graag hoe het afloopt', schrijft hij.

Geen seconde bang

Jacobs benadrukt dat hij geen seconde bang is geweest en dat de woorden hem persoonlijk niets doen. 'Maar als samenleving moeten we dit niet toestaan', zegt hij. 'De politie heeft het goed opgepakt en neemt het heel serieus.'

In maart van dit jaar werd het Amsterdam Joods akkoord ondertekend. Dat akkoord kwam er na incidenten tegen Joodse ondernemingen, zoals de belaging van het Joodse restaurant Hacarmel. Met dat akkoord hoopt het stadsbestuur antisemitisme in de stad terug te dringen.

De rabbijn hoopt op verbetering. 'Ik ben een tiende generatie Amsterdammer en wil dat mijn kinderen de elfde generatie kunnen zijn', besluit hij.