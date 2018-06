'Geef wietboer een kans'

'Legaliseren, het strafrecht eraf. Mensen die boer willen zijn in de wiet een kans geven', dat is wat er volgens Bart Vollenberg van Cannabis Connect moet gebeuren. Tijdens Cannabis Bevrijdingsdag in het Flevopark droomt hij van soepelere regelgeving in Nederland.

Volgens de verschillende pro-cannabisorganisaties lopen we behoorlijk achter de feiten aan anno 2018. 'We zitten niet bij landen als Canada, Amerika, Uruguay en Israël', benadrukt Derrick Bergman, organisator van het festival. 'Die gaan er met de buit vandoor. Dat is de boodschap: haak aan, we missen miljarden als Nederland.'

Cannabis Olympics

Hoe dan ook, het was genieten geblazen voor de cannabisliefhebbers in het Flevopark. Tijdens het festival werden er spellen gespeeld tijdens de Cannabis Olympics. Daarnaast werd er natuurlijk volop geblowd. Het was de tiende keer dat het festival werd georganiseerd.

Waar Amsterdam bij de start in 2008 nog voorop liep is er volgens de bezoekers nu dus werk aan de winkel. 'Het moet hetzelfde worden als wijn en bier. Als je het wil verkopen ga je naar de Kamer van Koophandel en betaal je belasting en word je gecontroleerd op kwaliteit, zo simpel is het', zegt wietboer Doede de Jong.

Experts van de Radbouduniversiteit Nijmegen kwamen in 2016 met de visie dat legalisering beter zou zijn voor de mensenrechten. Want daardoor zou er minder criminaliteit en minder slechte wiet zijn, en dus meer veiligheid. Verschillende politieke partijen wilden zelfs dat de gemeente wiet zou gaan kweken.

'Rommel'

Toch zijn er ook kritische geluiden. 'Je geeft eigenlijk het signaal aan iedereen van, kijk, het is prima, de gemeente verbouwt het zelf. Het is niet prima, want wiet is gewoon rommel. Het is slecht voor je, het is ongezond, het is gevaarlijk', zei CDA'er Diederik Boomsma eerder tegen AT5.

