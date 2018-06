Apple CEO Tim Cook ontmoet Amsterdamse iPhone-fotograaf

Hoog bezoek voor de Amsterdamse iPhone-fotograaf Annet de Graaf zondagmiddag. Apple CEO Tim Cook bracht een bezoekje aan de stad en ontmoette De Graaf op de grachten. 'Ik besef nu eigenlijk pas hoe uniek het was', schrijft ze op Facebook.

Spending Sunday afternoon on the canals of Amsterdam with historian Koen Kleijn and iPhone photographer Annet de Graaf, “The Eye of Amsterdam” (IG: snapthecity). Love the rich history and creative energy of this city. Fijn om terug te zijn! ?? pic.twitter.com/ieFFVguKWw — Tim Cook (@tim_cook) June 17, 2018

De Graaf is vooral bekend van het Instagram-account 'Snap The City' en haar boek 'Morning Amsterdam'. Ze maakt enkel foto's met haar iPhone. 'Tim was zichtbaar geraakt door de verhalen die ik vertelde over mijn iPhone avonturen tijdens de boottour', blikt ze terug. 'Mijn boek lag gisteren in zijn hotel en hij bedankte mij voor de inspiratie. Hij kon bij sommige foto's niet geloven dat het uit zijn eigen iPhone kwam.'

Nieuw boek

Na haar boek 'Morning Amsterdam' is de Amsterdamse alweer bezig met een nieuw boek genaamd GO d'Azur. Ook in Zuid-Frankrijk maakt ze enkel foto's met een telefoon van Apple. Ze heeft Cook zelfs wat tips meegegeven.

Cook schreef een technische tip van De Graaf op in zijn notitieblokje en gaat een workshop bij de fotograaf volgen. 'Ik zei nog tegen Tim, volg eens een workshop bij me, dan weet je veel meer over de iPhone. I will, zei hij lachend', aldus De Graaf, die nog aan het bijkomen is van het bezoek.

'Fijn om terug te zijn'

De topman is een paar dagen in Amsterdam. Wat de precieze reden is van het bezoek aan de stad is onduidelijk. 'Fijn om terug te zijn', twittert hij in ieder geval.