Costa Ricanen zien land verliezen tegen Servië

De spanning was gistermiddag om te snijden in in café Diep aan de Nieuwezijds Voorbugwal. Supporters van Costa Rica volgden daar de wedstrijd tegen Servië.

Lange tijd hielden de supporters hoop. De eerste helft was de beste kans voor Costa Rica, toen verdediger Gonzales met een kopbal het doel probeerde te raken. Die bal bleek echter veel te hoog. Ondanks diverse kansen leverde de eerste helft geen treffers op.

Na rust kwam kort daarop de treffer voor Servië vanuit een vrije trap. Costa Rica probeerde nog terug te komen, maar het lukte het land niet om de achterstand in te halen. Bij het fluitsignaal bleek het eindresultaat 0 - 1.