Cannabis Bevrijdingsdag stopt ermee: 'Het punt is nu gemaakt'

De Cannabis Bevrijdingsdag in het Flevopark houdt er na tien edities mee op. Afgelopen weekend werd het festival voor het laatst gehouden.

'We hebben bereikt wat we willen bereiken', zegt organisator Derrick Bergman tegen Het Parool. Bergman verwacht dat cannabis voor 2025 uit de strafwet is. Ook in het buitenland wordt de wet versoepeld. In Amerikaanse staten is cannabis nu legaal en in Canada wordt wiet voor alle volwassenen gelegaliseerd.

Internationaal gezien loopt Nederland inmiddels achter de feiten aan, vinden de pro-cannabisorganisaties. Waar Amsterdam bij de start in 2008 voorop liep, is er volgens de bezoekers nu dus werk aan de winkel. 'Het moet hetzelfde worden als wijn en bier. Als je het wil verkopen ga je naar de Kamer van Koophandel en betaal je belasting en word je gecontroleerd op kwaliteit.'

Volgens Bergman, die ook voorzitter is van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), is het nu een politiek verhaal geworden. 'We moeten niet meer hier zijn, in het Flevopark, maar in Den Haag. De cannabisondernemers hebben er al lobbyisten rondlopen. Wij willen meepraten.'