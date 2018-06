Kritiek van schrijvers op boekenweek om 'genderongelijkheid in het literaire veld'

In een open brief in het NRC Handelsblad van bijna 300 schrijvers, dichters en uitgevers, wordt forse kritiek geuit op het CPNB, de organisatie van de boekenweek. Die besloot onlangs dat in 2019 het thema 'de moeder, de vrouw' moest worden, en vroeg alleen mannen het essay en geschenk te schrijven.

De brief is onder meer ondertekend door Abdelkader Benali, Hanna Bervoets, A.F.Th. van der Heijden, Saskia Noort en Sarah Sluimer. 'Het is bedroevend dat er anno 2018 nog altijd beargumenteerd dient te worden waarom vrouwen ook (niet te verwarren met als enige) graag iets zouden willen en kunnen zeggen, ook als het om vrouwen gaat', schrijven zij.

Behalve de keuze voor (alleen) mannelijke schrijvers is er ook kritiek op de keuze van het thema. 'Waarom, zo vragen wij, koos de CPNB voor dit thema waarin de vrouw wordt geïdentificeerd met de moeder (en niet met bijvoorbeeld de huisarts of de postbode)?'

Het CPNB liet het NRC weten graag in gesprek te gaan met de schrijvers, die in hun open brief ook aanbevelingen voor de boekenweek van 2019. 'Wij overwegen wat we kunnen doen om aan de kwestie een positieve wending te geven ook in het kader van de leesbevordering en laten dit later weten, aangezien we alles met onze partners bespreken en toetsen aan hen', stelt het CPNB.