Omwonenden Roeterseiland boos over bouwplannen UvA

Omwonenden van het Roeterseiland verzetten zich tegen de komst van een nieuw UvA-gebouw. Volgens bewonerscommissie Sarphatipark drukt de universiteit de bouwplannen ondanks inspraakrondes gewoon door.

Het UvA-gebouw moet verrijzen op een 1200 vierkante meter groot plantsoen, tussen het Sarphatiblok en het CREA-gebouw. Het gaat volgens de bewoners om een 'grote zwarte doos van 30 bij 40 meter', met een geplande hoogte van 18 meter.

'Het nieuwe gebouw zal (groene) ruimte, licht en uitzicht wegnemen en gaat de zoveelste lukrake toevoeging vormen aan het massale architectonische allegaartje dat het Roeterseiland is', schrijft de bewonerscommissie in een persbericht. Volgens de omwonenden werd het stukje plantsoen waar het gebouw op moet komen juist acht maanden geleden aangelegd in samenspraak met de bewoners.

'De omwonenden kunnen zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de "inspraak" en de aanleg zoethoudertjes waren en dat de plannen voor bebouwing er al lagen. Vervolgens voorgestelde alternatieve bouwlocaties zijn door de UvA van tafel geveegd.'