Twee Amsterdamse tieners opgepakt na beschieting in Eindhoven

De politie heeft twee Amsterdammers van 17 en 18 jaar gearresteerd vanwege een schietincident in Eindhoven. Daar werd afgelopen nacht om 3.00 uur een woning aan de Shakespearelaan beschoten. Niemand raakte gewond.

Het tweetal werd een half uur na de melding aangehouden toen zij op de A2 richting Den Bosch reden. Ze hadden vuurwapens bij zich.

Voor zover bekend was niemand in de woning aanwezig toen die werd beschoten. De gevel raakte wel flink beschadigd. De politie trof 21 kogelhulzen aan.

Huis van 'wonderbelegger'

Omroep Brabant meldt dat de woning eigendom was van zelfverklaard 'wonderbelegger' Rob van den B., die diverse malen is veroordeeld voor oplichting. Hij zou miljoenen hebben verloren bij investeringen.

Of de actie gericht was op Van den B. is onduidelijk. Buren vertellen aan Omroep Brabant dat nieuwe bewoners onlangs zijn ingetrokken in de woning.