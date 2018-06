Musical over kennismaking prinses Beatrix met de Wallen

'Als je niet hoeft, moet je het niet doen', adviseren 'ouwehoeren' Louise en Martine Fokken in 1965 als twee vrouwen hun bordeel bezoeken. Een van hen is de bekende welzijnswerker majoor Bosshardt, de andere vrouw kennen ze niet. Het bleek te gaan om de aanstaande koningin. 'Wij dachten: majoor Bosshardt heeft haar opgepikt uit de goot'.

Terugkijken: De grote Koningin Beatrix-compilatie

Over het 'kennismakingsbezoek' van prinses Beatrix aan de Wallen is een musical in de maak. Of deze scène straks op het toneel wordt nagespeeld, hangt af van schrijver en producent Dick van den Heuvel, die ook de bekroonde voorstelling 'Was getekend, Annie M.G. Schmidt' heeft geschreven.

'Bosshardt & Beatrix, de musical' moet een voorstelling worden 'met repertoire uit de jaren zestig en prachtige verhalen over het Amsterdam uit die tijd', aldus Van den Heuvel.

Sinds haar bezoek in 1965 onderhield Beatrix een goede vriendschap met majoor Bosshardt. Enkele jaren geleden opende ze een opvanglocatie voor dak- en thuislozen die is vernoemd naar de inmiddels overleden Bosshardt.

