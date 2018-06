Verdachte dodelijke aanrijding Pinkpop in Amsterdam aangehouden

De chauffeur van de bestelbus die vanochtend in Landgraaf vier mensen aanreed, waarvan 1 slachtoffer inmiddels is overleden, is aangehouden in Amsterdam.

Over zijn motief of de toedracht kan het Openbaar Ministerie in Limburg nog niets zeggen: 'Mogelijke motieven moeten na verhoor duidelijk worden', zei een woordvoerder tijdens een persconferentie.

Het gaat om een 34-jarige man uit Heerlen, het OM laat weten dat hij zelf de politie heeft gebeld om zich aan te geven. Hij wordt in de loop van de dag naar Limburg gebracht waar hij verder verhoord zal worden.

De aanrijding gebeurde vanochtend even na vier uur. Een 35-jarige man uit Heerlen is aan zijn verwondingen bezweken. Drie anderen, mannen van 26 en 30 jaar oud en een vrouw van 23 jaar, liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.