De Jong niet bezig met Barcelona: 'Eerst kijken of ik nog een beetje kan voetballen'

De Spaanse media berichten over duizelingwekkende bedragen die FC Barcelona over zou hebben voor Ajax-middenvelder Frenkie de Jong. Zelf zegt hij er niet zo mee bezig te zijn. 'Ik lees de Spaanse kranten niet echt', grijnst hij.

Mundo Deportivo lijkt vorige week een offensief te zijn gestart om De Jong als het ware naar Barcelona 'te schrijven'. Dertig tot veertig miljoen, een combideal met Matthijs de Ligt voor 110 miljoen euro en goede kennis Rob Janssen zou al zijn ingezet om De Jong los te weken.

'Ik krijg het wel doorgestuurd, leuk om te zien maar voor de rest houd ik me er niet mee bezig', zegt de immer nuchtere Frenkie de Jong. 'Het is voor mij niet zo serieus dat ik me er mee bezig moet houden. Dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer. Ik weet niet of hij er mee bezig is. Misschien wel, misschien niet.'

'Ik moet eerst maar eens fit worden. En maar eens kijken of ik nog een beetje kan voetballen, dan zien we wel weer verder.' Kan De Jong beloven dat hij komend seizoen bij Ajax speelt? 'Dat kan je als voetballer natuurlijk nooit beloven. Er kan morgen een club komen die zoveel biedt dat je weg bent. Maar zoals het er nu voorstaat, speel ik bij Ajax.'

De selectie kwam vandaag bijeen op De Toekomst om enkele fitheidtests te ondergaan. 'Het gaat wel de goede kant op, over twee á drie weken hoop ik met de groep mee te kunnen trainen.'