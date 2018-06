Files door kapotte Bosrandbrug

De Bosrandbrug, die tussen Schiphol en het Amsterdamse Bos ligt, gaat niet meer dicht.

Volgens een automobilist staat de brug al zeker twintig minuten open. Er is inmiddels aan beide kanten een flinke file ontstaan. De passagiers van een bus die richting Schiphol ging zijn inmiddels uitgestapt en gaan te voet verder.

Het is nog onduidelijk wanneer de problemen met de brug zijn opgelost. Automobilisten wordt aangeraden een andere route te nemen.

Let op ! De #bosrandbrug bij #schiphol #N232 #N231 staat in storing ! Volg de omleiding via de #N201 #waterwolftunnel of de #A9