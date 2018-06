Advocaat Satudarah: 'Kans op hoger beroep reëel'

Advocaat Erik Thomas van motorclub Satudarah acht de kans op een hoger beroep 'reëel'. Hij meent dat motorclubs in steeds extremere mate te maken krijgen met framing vanuit de overheid. 'Ik ben daar als burger en zeker als advocaat niet blij mee', vertelde hij vandaag na de uitspraak.

Satudarah werd maandag door de civiele rechter verboden omdat de motorclub een 'gevaar voor de openbare orde vormt'. Satudarah, met een afdeling (chapter) in Amsterdam, is de tweede motorclub die wordt verboden. Eerder werden de Bandidos al via een soortgelijke procedure verboden. De advocaat vindt het allemaal wat overtrokken. 'De criminele elementen, voor zover die binnen Satudarah aanwezig zijn, verschillen niet veel van daarbuiten', zegt hij.

'Ontwrichtend voor de maatschappij'

Thomas respecteert de uitspraak van de rechter maar spreekt van een 'verschil in mening'. Hij beraadt zich dan ook op een hoger beroep. 'Je ziet dat de rol van de overheid zich ontwikkelt. Het wordt steeds meer framen', aldus de raadsman. De clubs zouden dus te makkelijk worden weggezet als gevaarlijk en crimineel. De rechter dacht daar vandaag heel anders over. 'Satudarah handelt in strijd met de openbare orde op een manier die ontwrichtend is voor de maatschappij', zo werd er gezegd.

Of er een hoger beroep komt zal binnenkort duidelijk worden. Mocht dat het geval zijn dan kunnen leden van Satudarah hun jasjes voorlopig aanhouden. De Bandidos zijn door een lopend hoger beroep ook nog niet officieel verboden.