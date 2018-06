Actievoerders op Museumplein geven 'rood sein' aan vliegtuigen

Bewonersgroepen en milieu-organisaties gaan zaterdagmiddag op het Museumplein demonstreren tegen verdere uitbreiding van de luchtvaartsector.

Gezamenlijk roepen de demonstranten het kabinet op om de 'eindeloze groei' in de luchtvaart in te perken. Ze willen de regering vragen om andere vormen van vervoer naar vakantiebestemmingen aantrekkelijker te maken. Bovendien moet er volgens hen worden geïnvesteerd in duurzame alternatieven.

De actievoerders willen ook een 'rood sein' aan Schiphol geven. Dat moet op een creatieve manier gebeuren en is 'misschien zelfs vanuit het vliegtuig te zien'.

Verschillende sprekers zullen de bewoners, politici en de milieubeweging vertegenwoordigen. Onder andere Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren, Sijas Akkerman van Milieufederatie Noord-Holland en Cas van Kleef van Greenpeace zullen aanwezig zijn.

Om 13:00 verzamelen omwonenden van Schiphol, politici en andere belanghebbenden op het Museumplein. Naast Amsterdam zijn er ook protesten in Zwolle, Maastricht, Rotterdam, Eelde en Eindhoven.