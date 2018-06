Mannetjesolifant verkent privé-optrekje: 'Alleen bij vrouwtjes voor de seks'

De Aziatische mannetjesolifant die vrijdag aankwam in Artis heeft vandaag voor het eerst zijn buitenverblijf verkend. Het enorme dier voelde zich gelijk thuis en heeft volgens de dierentuin 'gesloopt, gevoeld, bellen geblazen en gezwommen'.

De specifieke olifanten hebben een bijzondere manier van samenleven. 'Aziatische olifanten leven in vrouwengroepen waar een dominante vrouw aan het hoofd staat', schrijft Artis. Er was daarom al een dominante Aziatische vrouwtjesolifant met haar dochters aanwezig in de dierentuin. Nu komt daar dus een mannetje bij. 'Ze bemoeien zich slechts met de vrouwen als er seks in het spel is', weet de dierentuin. Verder blijft het mannetje dus lekker op zichzelf.

Fokprogramma

Een gloednieuw verblijf in Artis zorgt ervoor dat de bul gehouden kan worden. De dierentuin wil met de komst van het mannetje bijdragen aan het fokprogramma voor de Aziatische olifant. De mannetjesolifant zal dus niet altijd gescheiden blijven van de vrouwtjeskudde.

Slopen, voelen, bellen blazen, onderzoeken en zelfs zwemmen. De olifantenbul heeft vandaag het vernieuwde buitenverblijf grondig verkend. Het verblijf sluit aan op de behoeften van de olifanten, zodat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. https://t.co/0yCQC3N32r pic.twitter.com/biDqBnVHAf — ARTIS (@ARTIS) June 18, 2018