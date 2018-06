Fietsgarage onder Beursplein bijna af: plek voor 1700 fietsen

Bouwvakkers leggen op dit moment de laatste hand aan de nieuwe fietsgarage onder het Beursplein, die over ongeveer een maand open gaat.

Het stallen van fietsen is straks de eerste 24 uur gratis. Daarna kost het 1,50 euro per dag. Fietsers komen aan de zuidkant van de stalling binnen, krijgen een kaartje en mogen hun fiets stallen.

Lees ook: Ondergrondse stalling Beursplein

Fietsers kunnen ook zien hoe vol de stalling staat. 'Fietsen worden geregistreerd door kleine camera's', vertelt Evelien Meijer, omgevingsmanager Beursgebied van de gemeente. 'Aan het begin van de palen komt een soort informatiescherm te hangen, zodat je ziet hoeveel plek er nog boven of onder in het rek is in die rij.'

Grotere fietsenstallingen

Met plek voor 1700 fietsen is dit nu nog een van de grotere fietsenstallingen in de stad, maar het lijkt er op dat er nog veel meer van dit soort garages gaan komen. 'Deze stalling alleen gaat niet het hele fietsprobleem oplossen', zegt Meijer.

De officiële opening van de stalling en het vernieuwde Beursplein is op 13 juli.