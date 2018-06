CS en Station Zuid flink op de schop, kabinet akkoord met financiering

Het kabinet is akkoord met de verbouwingen van het Centraal Station en Station Zuid. Er wordt in totaal 350 miljoen euro voor uitgetrokken.

Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven bekendgemaakt. 'We kiezen voor een Amsterdam Centraal met negen sporen en Station Zuid met een extra vijfde en zesde spoor', schrijft Van Veldhoven aan de Kamer.

Ondanks dat het aantal sporen op het Centraal Station van de huidige vijftien naar negen gaat, gaan er wel meer treinen rijden. Nu zijn dat er elk uur 37, over twaalf jaar stijgt dat aantal naar 57.

De veranderingen zijn het meest ingrijpend op Station Zuid. Dat station wordt ongeveer drie keer zo groot. Hierdoor kunnen er ook internationale treinen stoppen en is er ruimte voor extra treinen naar het Centraal Station en Schiphol.

'Internationale hub'

'Door de investeringen die tot 2030 plaatsvinden kunnen bijna tweemaal zoveel treinen rijden van en naar station Amsterdam Centraal, wordt Station Zuid uitgebreid en klaargemaakt als internationale hub en creëren we ruimte voor een hoogfrequente stedelijke OV-verbinding in combinatie met woningbouw langs de verbinding Schiphol - Amsterdam Centraal', schrijft de staatssecretaris.

Wethouder Sharon Dijksma reageert enthousiast. 'We zijn ontzettend blij met deze uitkomst! Na goed overleg ligt er een mooi plan dat inspeelt op de huidige groei van Amsterdam en de regio. Samen met het Rijk en de regio investeren we in een goed bereikbaar Amsterdam, ook voor de toekomst.'

Mogelijk tiende spoor op CS

Van Veldhoven laat de mogelijkheid open dat er later weer een spoor bij komt op het Centraal Station. Dat tiende spoor is een wens van onder meer de NS. Topman Roger van Boxtel waarschuwde in maart dat het schrappen van dat spoor zou leiden tot chaos.

Dijksma vindt het goed dat het nog de vraag is of het tiende spoor definitief wordt geschrapt. 'Belangrijk resultaat is dat een uitbreiding naar tien sporen op Amsterdam CS binnen bereik blijft en dat dit wordt meegenomen als optie in het ontwerp.'