Voor 2030 zes sporen op Zuid en negen sporen op CS: 'Armoede druipt er vanaf'

Op Amsterdam Zuid stappen nu nog 13.000 reizigers per dag in en uit. In 2040 zullen dat er 20.000 zijn. Dat er iets moest gebeuren was duidelijk, nu is de kogel dan ook echt door de kerk. Het station groeit van vier naar zes sporen.

In totaal gaat 200 miljoen van de 350 miljoen euro naar het uitbreiden van station Zuid. De andere 150 miljoen wordt in het Centraal Station geïnvesteerd. 'Door nu een keuze te maken voor Amsterdam Zuid met internationale treinen kunnen de faciliteiten op het station hierop worden ingericht. Dit past bij het internationale karakter van de Zuidas', zo schrijft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens de Maatschappij voor Beter OV zijn die twee sporen lang niet genoeg. 'Zuid barst nu al uit zijn voegen. Die twee sporen hebben niets met de toekomst te maken. Dan zijn er minimaal vier nodig', laat een woordvoerder van de stichting aan AT5 weten. 'Dit zou de internationale toegangspoort naar Amsterdam moeten worden. De armoede druipt er gewoon vanaf.' Volgens de OV-club is het plan bedacht door 'idioten die geen geld uit willen geven'. Ze pleiten dan ook voor veel vergaandere maatregelen.

Internationale hub

Het ministerie zegt toch echt een 'internationale hub' te willen gaan maken van station Zuid met twee extra sporen en een forse uitbreiding in oppervlakte. De meeste toeristen komen nu nog via Amsterdam Centraal (per spoor) of Schiphol (per vliegtuig) binnen. Zuid moet straks drukte op CS weg gaan nemen. CS kan namelijk niet worden uitgebreid. 'Het is een monumentaal pand. Als je die uitbreidt, kom je in het IJ terecht. Zuid wordt twee keer zo groot. Het wordt prachtig op een moderne manier', zei Mercedes Grootscholten van ProRail eerder. Met de groei in oppervlakte en het aantal sporen gaat Zuid waarschijnlijk tot de top vijf stations in Nederland horen.

Op bovenstaande illustratie is goed te zien hoe het vernieuwde station Zuid eruit moeten komen te zien. Samen met de Noord/Zuidlijn staat het station een enorme transformatie te wachten.

Geen garantie voor soepel treinverkeer

Waar Zuid er twee bij krijgt gaan er op Centraal zes sporen vanaf. In totaal gaat het aantal van vijftien naar negen. Ook daar is de Maatschappij voor Beter OV niet blij mee, zij hadden liever tien sporen gezien. Daarin worden ze gesteund door NS-topman Roger van Boxtel. In een brandbrief vroeg hij staatssecretaris Stientje van Veldhoven eerder het tiende spoor niet te schrappen. De NS zegt zelfs de komende jaren niet te kunnen garanderen dat het treinverkeer van en naar CS goed verloopt.

Toch is een tiende spoor nog niet helemaal van de baan. Er blijft een optie om dit spoor na 2030 toe te voegen voor een slordige 100 miljoen euro. 'Belangrijk resultaat is dat een uitbreiding naar tien sporen op Amsterdam CS binnen bereik blijft en dat dit wordt meegenomen als optie in het ontwerp', zegt wethouder wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer). Zij heeft vertrouwen in de plannen en is 'ontzettend blij met de uitkomst'.

De klus moet voor 2030 geklaard zijn.