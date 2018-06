'Het leven van Boeddha' in de Nieuwe Kerk

Het is hét meest bekende en rustgevende meditatiebeeld ter wereld: de Boeddha. Vanaf 16 september 2018 is hij nu ook te bewonderen in de Nieuwe Kerk met de tentoonstelling Boeddha, de weg naar nu: Van een eeuwen Boeddhabeeld uit de derde eeuw tot aan de jongste Boeddha geluidsinstallatie uit 2018.

De directe aanleiding voor deze tentoonstelling is het 100-jarig bestaan van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (VVAK). Ruim zestig kunstwerken worden in de tentoonstelling getoond. De collecties zijn afkomstig van de Vereniging van Vrienden der Aziatische kunst. Ook heeft het Rijksmuseum privécollecties als bruikleen beschikbaar gesteld.

Vijf fases

De makers van de tentoonstelling hebben gekozen om voor de bezoeker 'het leven en de leer van de Boeddha te verbinden met kunst uit de huidige tijd'. In deze tentoonstelling komen kunst en het leven van Boeddha samen. De bezoeker wordt ondergedompeld in vijf fases van Boeddha: Geboorte, ommekeer, verlichting, eerste prediking en het overlijden.

Naast de eeuwenoude collecties proberen de makers van de tentoonstelling de essentie van het boeddhisme, de verlichting, aan de bezoekers mee te geven. Dit wordt bereikt door een bewustwording van 'het hier en nu'. Die bewustwording is volgens de makers het grootst vertegenwoordigd door werken van een tiental hedendaagse kunstenaars, waaronder de bekende Yoko Ono en Ai Weiwei.

Bomen

De boom is een belangrijke leidraad in Boeddha's levensverhaal, van zijn geboorte tot aan zijn dood. Zo maakt onder andere de Chinese kunstenaar Ai Weiwei voor deze tentoonstelling een speciale boom van gerooide oude bomen in China. De makers van de tentoonstelling hebben daarnaast ook een speciale permanente mediatatieplek ingericht voor de bezoekers die tot rust willen komen.

De tentoonstelling is te zien tot en met 3 februari 2019.