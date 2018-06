CDA op de bres om sluiting eeuwenoude horecalocatie in Noord te voorkomen

Het CDA is bezorgd om de sluiting van een bijna 400 jarige bestaand café in Noord. De horecalocatie is bijna onafgebroken in gebruik geweest vanaf 1631 aan de Landsmeerderdijk 195, maar dreigt nu te verdwijnen.

Het café zou worden gesloopt en vervangen worden door woningbouw. CDA-raadslid Diederik Boomsma heeft schriftelijk vragen ingediend over de kwestie.

De website erfgoedstem.nl meldde onlangs dat 'na bijna vier eeuwen het drankhuis aan de Landsmeerderdijk in Amsterdam-Noord zal verdwijnen'. 'Tot een jaar geleden was er nog een drankje en een broodje bal te krijgen. De huidige eigenaar sloot de tent, die ernstige tekenen van verval begon te vertonen en nooit is aangemeld als horecamonument', noteert de site.

Herberg de Groene Ridder

Boomsma blijkt een kenner van het erfgoed: 'Het Café Kadoelen stond in de zeventiende eeuw bekend als Herberg de Groene Ridder (een term waarmee sommige collegeleden zich wellicht ook kunnen identificeren). Eerste uitbater was de schipper Jan Claasz Bakker uit Oostzaan die met zijn schip koren haalde uit de Oostzeehavens. De herberg was toen gevestigd in de oude buurtschap Kadoelen. In 1967 kwam het café in de gemeente Amsterdam te liggen.'

Als het aan de christendemocraten ligt, blijft het drankhuis bestaan.