'Verdachte liquidatiezaak Scheepvaartmuseum in Spanje opgepakt'

De Spaanse politie zou vorige week Dennis M. hebben opgepakt die in Nederland wordt gezocht vanwege betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in het Scheepvaartmuseum in 2013.

Dat meldt Panorama. De man werd aangehouden wegens wietteelt. De Spaanse politie heeft beelden van de aanhouding op Youtube gezet. Op de video is ook een inval in een wietkwekerij te zien.

De schietpartij vond plaats tijdens het feest Waterfront in het Scheepvaartmuseum. Rond 01:45 uur 's nachts werden er schoten gelost, aan die schietpartij zouden diverse ruzies voorafgegaan zijn.

Over de verdachte in kwestie, Dennis M., wordt weleens gezegd dat hij de neef van Gwenette Martha zou zijn. Dat klopt echter niet. Wel is hij een neef van Dani M., die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Eaneas Lomp in 2015.

De vermoedelijke schutter tijdens Waterfront is inmiddels in Nederland veroordeeld tot vijftien jaar cel. Wat de rol zou zijn van de verdachte die in Spanje is opgepakt is onduidelijk.

