Auto in Noord in brand gestoken

In de nacht van maandag dinsdag is rond 00:30 uur aan de Marskramerstraat in Noord een auto uitgebrand. Vermoedelijk is iets brandbaars op de motorkap gelegd.

De zoon van de eigenaresse van de auto hoorde een harde knal, en ontdekte het vuur. Ook buurtbewoners zagen de brand en belden 112.

De brandweer wist de brand met schuim te blussen. Het voertuig, een Volkswagen Golf, is total loss. De politie onderzoekt de brand.