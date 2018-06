Rechter: bevelvoerders brandweer terecht ontslagen

Twee bevelvoerders van de brandweer zijn terecht ontslagen wegens plichtsverzuim. Zij hoeven geen andere baan te zoeken, maar moeten twee jaar als 'gewone' brandweerman aan de slag. Dat meldt de Telegraaf.

Het tweetal had zich niet gehouden aan de protocollen, waarvan zij wel op de hoogte waren. De een had de ander toestemming gegeven voor een paar uur afwezigheid, in verband met een gesprek met een arts over zijn zieke moeder. De rechter stelde dat er sprake was van plichtsverzuim, omdat er te weinig personeel over was voor calamiteiten.

De korpsleiding is blij met het oordeel van de rechter, die drie weken geleden uitspraak deed in het kort geding. Volgens De Telegraaf benadrukte een woordvoerder dat er altijd begrip zal zijn voor de persoonlijke levenssfeer van collega's. Maar: 'Het is belangrijk dat deze afwegingen op de juiste plek gemaakt wordt en dit niet door individuele medewerkers zelf wordt besloten.