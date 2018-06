Meisje (13) ernstig gewond door aanrijding op Mr. Treublaan in Oost

Een 13-jarig meisje is vanochtend ernstig gewond geraakt op de Mr. Treublaan in Oost. Zij is overreden door een voertuig. Of het ging om een botsing of het meisje eerder ten val kwam, is niet bekend.

Het ongeluk gebeurde even na 08.00 uur ter hoogte van het ROC Stelle College. Het is niet duidelijk of het slachtoffer een leerling was van deze school. Op dit moment hoort de politie getuigen van het ongeval. Mensen met informatie over het ongeluk wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Reanimatie ter plaatse

Na de aanrijding is het meisje gereanimeerd door een traumateam ter plaatse. Zij is inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis. Voor zover bekend zijn er geen anderen gewond geraakt.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval, maar laat weten dat dat op de locatie 'zo goed als afgerond' is. Het verkeer op de Mr. Treublaan is enige tijd gestemd geweest, maar komt nu langzaam weer op gang. Ook tram 12 kan snel weer de eigen route rijden.