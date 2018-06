NS: 'Blij met investering, maar extra spoor op CS blijft nodig'

De NS is blij met de toezegging van 350 miljoen van het kabinet voor de uitbreiding van het Amsterdamse spoornetwerk en verbouwingen op Centraal Station en Zuid. Wel denkt de NS dat negen sporen op het Centraal Station het 'minimale' is om de groeiende groep reizigers te kunnen blijven vervoeren.

Dat zegt een woordvoerder in reactie op de plannen. Gisterenavond maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) bekend dat de roep om uitbreiding in Den Haag was aangekomen.

'In de komende 10 jaar komen er in de Randstad nog zo'n 500.000 mensen bij. Zij willen natuurlijk vlot naar hun werk, studie of familie en vrienden kunnen. Ik ben blij dat ik samen met de regio Amsterdam kan investeren, zodat de trein een nog aantrekkelijker alternatief wordt om van en naar de hoofdstad te reizen', zegt de staatssecretaris.

Lees ook: Voor 2030 zes sporen op Zuid en negen sporen op CS: 'Armoede druipt er vanaf'

Op station Zuid moeten in de toekomst alle internationale treinen aankomen en vertrekken. Op het Centraal Station moeten meer zogenoemde tienminutentreinen gaan rijden. Die zouden gaan rijden op de trajecten naar bijvoorbeeld Alkmaar, Utrecht en Nijmegen.

De bewindsvrouw benadrukt dat de toezegging van 350 miljoen euro niet ten koste gaat van asfalt. Het geld moet komen uit een infrastructuurfonds.