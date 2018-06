'Amsterdamse wietmarkt te groot voor proef gereguleerde teelt'

Als het aan waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen ligt, doet Amsterdam niet mee aan een experiment met gereguleerde wietteelt. Dat meldt Het Parool. Hij zal naar verwachting later vandaag een brief sturen over de kwestie.

De reden voor de afwijzing van deelname voor het experiment is dat de Amsterdamse 'wietsituatie' te veel afwijkt ten opzichte van andere steden. Ook toenmalig locoburgemeester Eric van den Burg voorzag dat als obstakel.

Het gedoogbeleid - waarbij de verkoop onbestraft blijft maar leveranciers aan coffeeshops niet - is al jaren een onderwerp van discussie. In het regeerakkoord beloofde Rutte III het onderwerp aan te pakken. Vooral D66 heeft onder leiding van de Amsterdamse parlementariër Vera Bergkamp gehamerd op de wietkwestie.

Vier jaar legaal

Afgelopen maart werd dan eindelijk een concreet plan gepresenteerd om de toelevering te legaliseren. Daardoor maakt het kabinet tijdelijk de productie van het groene goed legaal in zes tot tien gemeenten. De proef moet vier jaar duren.

Ook in Amsterdam was er interesse om mee te doen, maar omdat in de hoofdstad 164 coffeeshops zijn gevestigd, lijkt dat irreëel. Bijna een kwart van alle coffeeshops in Nederland zouden dan meedoen met de proef.

Behalve de enorme hoeveelheid benodigde planten is er nog een andere reden die Amsterdam ongeschikt maakt als deelnemer van de proef. Alleen inwoners van een stad mogen wiet kopen bij de coffeeshop. Dat zou het drugstoerisme in grenssteden moeten indammen. Voor Amsterdam geldt deze regel niet.