Drentse politie valt panden in Zuid en Amstelveen binnen

Agenten van de politie Noord-Nederland hebben vanochtend huiszoekingen gedaan in panden in Zuid en Amstelveen. De invallen zijn onderdeel van een grootschalig drugsonderzoek.

Rond vijf uur vanochtend viel de politie een pand in de Weissenbruchstraat in Zuid binnen. Meerdere bewoners schrokken wakker van al het kabaal. 'Er was veel herrie, veel mensen over de vloer en veel geren in huizen', zegt een bewoonster.



Bij de huiszoeking in Amstelveen is ook een man van in de veertig aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, fraude en internationale drugshandel. In totaal viel de politie elf huizen door het hele land binnen. Er werd voornamelijk gezocht naar administratie, elektronica, grote hoeveelheden contant geld en drugs.