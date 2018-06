Streekvervoer rond stad maandag plat door staking, werkgevers 'verrast'

Buschauffeurs zullen aankomende maandag het werk neerleggen. Dat wil zeggen, chauffeurs op regiolijnen zullen niet gaan rijden. Het GVB zal niet meedoen aan de staking in het streekvervoer.

Reizigers in de richting van Schiphol en Weesp zullen wel met de staking rekening moeten houden. Reden is een al langer lopend conflict met de werkgevers in het streekvervoer over werkdruk en lonen.

Loonsverhogingen en plaspauzes

De staking vindt plaats net na de periode van herexamens in het middelbaar onderwijs. Werknemers in het streekvervoer staakten al meerdere keren. Op 30 april en 1 mei hielden ze een landelijke staking, daarna kregen de acties regionaal een vervolg in estafettevorm.

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze. Werkgeversorganisatie VWOV zegde eerder toe de plaspauzes mogelijk te maken, maar daarmee was de angel nog niet uit het conflict. Ook wil de werkgeversorganisatoe een loonsverhoging van 2,75 procent per jaar voor drie jaar mogelijk maken.

Verrast door staking

De werkgevers zijn verrast over de aankondiging van de staking. 'Er zijn bemiddelaars aan het werk. We zijn oprecht verrast en beraden ons op vervolgstappen', aldus een woordvoerster. De VWOV beraden zich inmiddels op vervolgstappen, maar de signalen worden serieus genomen aldus VWOV-voorzitter Fred Kagie.

Maar volgens Kagie eisen de vakbonden te veel: per 150 minuten vijf minuten extra betaalde pauze, wat neer komt op een jaarlijkse kostenstijging van 5 procent per jaar per ov-bedrijf. 'Dat is echt niet haalbaar of betaalbaar en als maatregel is het ook niet nodig.'