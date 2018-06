Drukke avondspits verwacht door vele concerten bij Johan Cruijff Arena

Het GVB verwacht de komende twee avonden flinke drukte op lijn 50 en 54. In en rond de Johan Cruijff Arena treden dan namelijk veel populaire artiesten op, waaronder Beyoncé en Jay-Z.

'The Carters' treden zowel vanavond als morgenavond op in de Johan Cruijff Arena. Daarnaast treedt vanavond Roger Waters op in de Ziggo Dome en Demi Lovato in AFAS Live. Morgen is de AFAS Live weer het toneel van Monsta X.



Tijdens de twee avonden zal het vervoersbedrijf vanaf negen uur met een verkoopwagen bij de ingang van de Johan Cruijff Arena staan. In de hoop extra lange wachtrijen bij het station te voorkomen verzoekt het GVB mensen te zorgen voor geldige kaartjes of voldoende saldo.